利百代桃園廠重建動土 將發展文創觀光
桃園市副市長游建華今 (21)日受邀參加利百代國際實業桃園工廠新建工程動土典禮，他說，利百代成立迄今已逾60年，是家喻戶曉的文具品牌，這次斥資6.3億元重建桃園工廠，完工除進駐先進設備生產，更規劃「文創概念館」提供文創展演及生活休憩的空間。
游建華表示，利百代自1948年成立，目前在桃園市有桃園、中壢及平鎮3個工廠，今天動土的桃園工廠是龜山工業區「元老級」工廠，為了滿足廣大市場需求及企業轉型發展策略，2016年7月將桃園工廠生產設備遷至中壢工廠，桃園廠則啟動重建更新計畫，也是龜山工業區元老廠原址重建、繼續營運的首例，預估投資6.3億元、創造200個工作機會，有利桃園經濟發展。
游建華指出，利百代新建桃園工廠占地約3,500坪，預訂2018年底完工，除恢復生產，更規劃「文創概念館」提供文創展演及生活休憩的空間，相信所創造的複合機能效應，將可讓穿越一甲子的利百代，以文創朝向百年世代。
游建華強調，桃園市擁有27家觀光工廠，除利百代規劃「文創概念館」，鄰近還有祥儀機器人夢工廠未來館、南僑桃園觀光體驗工廠及可口可樂世界，輔以八德交流道的便捷交通動線，未來將形成龜山地區的觀光廊帶，也將成為桃園市未來觀光旅遊的新亮點。
(工商)
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