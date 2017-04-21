棄公立以獎學金念私校 大成商工郭宇碩上台科大
雲林縣大成商工資訊科郭宇碩國中會考上公立高中，但不捨賣麵的媽媽一人扛家計，放棄公立學校，而選讀提供高額獎學金的大成商工，3年來成績始終名列前茅，繁星上台灣科技大學。
大成商工繁星成績亮眼，除了郭宇碩外，另有程舒婷上雲林科技大學，身為學校愛心社的她，心地柔軟，寒暑假課餘時間總是自主到偏鄉服務，為小學生課輔、騎著行動故事車到社區說故事給大小朋友聽，曾獲保德信志工菁英獎。
錄取高雄餐飲大學的陳家溱是位豎笛美女，才藝兼備，是學校管樂隊員。錄取長庚大學的林芷薇從小就對衛生護理有興趣，姊姊也很想念藥學護理，但未能成願，她衍著為姊及自己圓夢的任務。
還有楊義龍與潘昱瑄虎尾科技大學、關國佑、姚麗琳台南應用科大、林健源南開科大、陳少軍南台科大、何奕霖正修科大。
(中時)
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