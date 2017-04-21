一中香腸王打傷女友塞冰箱 一審判8年5月
台中一中商圈人氣小吃攤「香腸王」沈聯旺，被控於12年前因感情糾紛，殺害中國籍羅姓女子（審理中）外，前年9月又毆打前女友印尼籍謝姓女子、將其塞冰箱。台中地院依殺人未遂、強制等罪判處8年5月，其中5月得易科罰金。
59歲沈男，原本從事豬肉進口，2002年間租下一中夜市店面賣大腸包小腸，中國籍女子羅愛珍受雇協助經營，也交往同住。
相隔2年，沈男認識印尼籍謝女，幫謝女租屋並要她到店裡工作，2人進一步交往，謝女懷孕產下1子，期間沈男和羅女、謝女因三角戀情經常爭吵，羅女則數度離家出走，借住另名中國籍員工鄧女住處，並經常向鄧女訴苦。沒想到後來，鄧女又與沈男交往。
前年8月謝女為了與沈男分手，返回繼光街租屋處搬個人物品，沈男竟趕回阻止，搶走謝女車鑰匙、手機。相隔數日後，再以歸還物品為由，邀謝女到太平區中和街租住處。
兩人碰面後，謝女拒絕與沈男復合，竟遭對方持竹棍、不詳硬物，連續攻擊頭部、身體；之後再將她拖進一旁的上掀式冰箱內，謝女不停反抗，沈男又掀起冰箱蓋，朝謝女連續痛毆，直到她無力抵抗後，又關上冰箱離去。
謝女甦醒後，企圖爬出冰箱，沒想到沈男仍在外盯著，又將她打到癱軟，拖回冰箱內「冷凍」。因兩人爭執時發出聲響，鄰居打電話報警，警方趕至時，沈男拒不開門，警方強行切開鐵捲門進入，謝女聽到有救兵趕至，又奮力一搏爬出冰箱才獲救，沈男當場被逮。
謝女獲救後才供出，12年前沈男為解決感情糾葛，以安眠藥迷昏羅女後，還找她到場，目擊沈男將羅女活活丟下排水溝溺斃致死經過。該案仍在審理中。
(中時)
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