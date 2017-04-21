新台灣國智庫民調：台灣人認同兩年下滑7％
新台灣國智庫今天公布民調顯示，認同自己是台灣人也是中國人的有36.5%，相較去年成長3％，認為自己是台灣人或是中國人的兩端反呈現下滑；認為自己是台灣人的更從2015年至今下滑7%，成大政治系副教授蒙志成認為，這是台灣人認同的絕對性與挑戰。
蒙志成分析，中國對台政策現在是「硬的更硬、軟的更軟」，恐與中共普遍推動「青年邀訪交流」與「國民化待遇」政策有關。相對台灣在因經濟成長停滯、年輕人普遍低薪學用落差的情況下，可能對台灣人認同中引以為傲的自由民主價值認同，產生鯨吞蠶食的侵蝕作用，值得當前政府提出作為，防堵警惕。
趨勢民調公司總經理吳世昌這次調查中，認同自己是台灣人57.2%，比去年10月調查相比，下滑3.2%、中國人的是3.2%，下滑0.9%，反觀兩者皆是的36.5%，則是成長3%。
蒙志成說，中國人及台灣人兩者擇一的選項，這次調查中，認同自己是台灣人的有83.5%，但在2015年3月的調查中，卻有高達90.6%的受訪者具有台灣人認同，兩年後卻少了7%，整體呈現下滑的趨勢。
(中時)
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