一把鑰匙 讓陰陽分隔15年的父子團圓
現年67歲王姓男子的父親15年前外出後音訊全無，王男報案協尋，曾有人建議他進行DNA比對，但當時的時空背景讓他卻步。素有尋人高手之稱的板橋警分局防治組警員王閔南近來重新調閱無名屍資料，說服王男進行DNA比對，加上遺物中的一把鑰匙，讓分隔陰陽兩地的父子再度團圓。
王閔南近來重新調閱無名屍資料，發現一筆在新北市石碇山區的無名屍與王男報案父親在2002年10月失蹤的日期，相差僅有2個月，他嘗試與王男聯繫，但王男不太相信父親逝世的消息，遲遲猶豫不決。
王閔南持續與王男溝通，王男告知「當年曾有人建議他進行DNA比對，但是因為害怕所以卻步！」在王閔南的說服下，王男同意進行DNA比對，比對結果證實兩人父子關係。
王男對於父親的死亡仍無法相信，他要求重新檢驗遺物，經檢察官調閱無名屍遺物，發現一把大門鑰匙，與王男身上配戴的鑰匙一模一樣，更加確認無名屍的身分，王男哽咽接受父親逝世的消息，頻頻向警方致謝。
王男說，冥冥中象徵父親好像握往，要開啟回家團圓的鑰匙，希望哪天能夠回家團圓重享天倫之樂，在遺物及DNA比對雙重確認下，才接受父親逝世的事實。
板橋警分局呼籲，社會上還是有很多類似的個案你我生活周遭發生，若是家中有失蹤人口請謹記三步驟，首先盡速向警察機關報案，再者，到衛生局網站找到該地區責任醫院，最後聯繫各區市立殯儀館；警力有限、民力無窮、警民聯手合作協尋失蹤人口返家，讓失蹤者能落葉歸根。
(中時)
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