新興代購企業 一同愛地球

節能減碳為全民共識，身為台灣網路代購業的領頭羊－福貓挖寶網，亦決心善盡企業公民之責，要成為「響應恢復地球生機的推手」，將永續發展融入企業的理念，配合節能減碳潮流，積極進行無紙化政策及二氧化碳減量，期許能為拯救地球多貢獻一份心力。

為了結合國際地球日2020年前達成30億綠行動（30 Billion Green Action），推動「台灣百萬綠行動－說到做到愛地球」，也決定特別號召企業從上到下一起集結，為環保盡一份心力！

福貓挖寶網正式營運以來，配合政府推動環保，每筆交易均開立電子發票，所有消費紀錄都儲存在電子發票整合服務平台，對消費者權益多一層保障。

福貓目前已經協助高達九十間承攬公司使用電子發票、配合政府政策 ，亦協助教育合作之承攬商，稅務及發票等相關問題。對承攬商而言，使用電子發票可減少人工作業、縮短流程、節省郵寄費用，也更為環保。一年的時間，電子發票制度，估算替地球救了8萬棵樹。

圖片提供／福貓挖寶網

福貓也配合政府策略，向代購人員及消費者推行載具的使用，只要開通一次，就能輕鬆省去收集發票、對獎、跑銀行的時間，對中獎金也會直接匯入設定的帳戶內，除了方便之外，還能節能減碳又環保。

2016/07/20電子發票會員載具上線囉。(圖片提供／福貓挖寶網)

而現今社會，人手一杯手搖杯，製造了非常多的垃圾，福貓鼓勵所有合作的承攬公司，倡導環保隨行杯，只要承攬商及代購人員出門時攜帶環保餐具及隨行杯，福貓即贈送一張貓貓貼紙，感謝願意陪福貓一起響應環保的人！此舉也鼓勵大家，愛地球應從生活習慣開始，您的一個小動作，卻可以讓資源更永續。

圖片提供／福貓挖寶網

世界地球日不只是一年一度的環保嘉年華，而是開啟越來越多人一起加入保護地球環境這個行列的永續之門。

歡迎各界踴躍與福貓一起愛地球，貢獻一己之力，為地球降溫，一同成為減碳達人！

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(中時電子報)