不滿東西被拿走 彰化少輔院17歲少年5拳打死舍友

彰化少輔院傳出少年打死少年，上午檢警進入院內調查，院方低調不願多談，到場的媒體都被擋在院外。（謝瓊雲攝）

彰化少輔院20日晚間驚傳命案，17歲的洪姓少年晚飯後因不滿同舍房的16歲李姓少年未告知就拿走他的個人物品，洪男對李男連出5拳痛擊，李不支倒地後，院方緊急送醫急救，至20日晚上9點多不治，檢警正在深入釐清案情。

警方調查，昨天晚間6點多，同舍房的洪姓少年、李姓少年等人晚飯後回到舍房，洪男發現李男拿走他用品，氣得質問對方為什麼沒先經過他同意，並表示要懲罰對方，接著就對赤手空拳朝李男胸口揮擊，李姓少年挨打並未回手反擊，但打到第三拳已經不支，五拳後倒地比起陷入昏迷，其他三名舍友發現他叫不醒，趕緊通報院方，昨天晚間送到田中緊急送醫後仍因傷重宣告不治。

因少輔院直至昨晚九點多才報警，昨晚間初步調查發現命案現場舍房內無血跡，田中警分局已報請彰化檢方相驗，了解李姓少年致命的原因。因少輔院拒絕夜間偵訊，檢警今天上午才進入少輔院調閱相關監視器調查案情，洪姓少年已被移至拘留室等候偵訊，雙方家長也連夜趕到警察局製作筆錄。

洪男他的母親上午在警局忍不住哽咽難過說，去年她每個禮拜都借朋友車從大城鄉來看他，兒子體諒他要工作又奔波，要她每個月來探望一次就好，她放心不下，今年改為每半個月來看一次，星期三才帶著念國小的另兩名兒女來與兒子見面，他還高興分享最近順利考過電腦資訊證照，還說積分快累計達到標準，8月有機會提報假釋，沒想到隔天就因一時衝動發生憾事。

據了解，洪姓少年設籍彰化縣，去年6月因毒品案遭法院判刑確定後移送少輔院收容，接受為期3年保護管束，預計2019年6月期滿。李姓少年家住桃園，是詐騙集團成員，法院詐欺罪名判刑確定後，去年12月因故晚移送彰化少輔院收容，被分配與洪在同一間舍房。

(中時)