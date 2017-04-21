南市公幼26日受理報名 增450個名額

台南市熱區公幼一位難求，今年公立幼兒園新生入園登記於26日當天截止報名登記，好消息是106學年起，新設14所學校附幼，增加450個名額，包括南區新興、北區賢北、安平區億載、永康區永信、仁德區長興及文賢，安定區南興、佳里區信義、七股區後港、新營區新橋和白河區仙草等11所國小以及中山、忠孝和海佃3所國中，東區東光及永康區五王等2所國小附幼各增設1班。

教育局提醒，每生只限登記1校，統一在28日上午9時進行公開抽籤作業，希望透過一致性的抽籤作業流程，秉持公正公開的原則，讓所有幼兒均有公平進入公立幼兒園的機會。

年滿3歲學齡（103年9月1日前出生）、設籍台南市或原住民籍幼兒，皆可攜帶戶口名簿及相關資料就近到公幼或國小附幼詢問，依其招生人數及入園順序報名登記，讓幼兒接受妥適的學前教育。

此外，為照顧弱勢兒童，凡屬不利條件之幼兒（低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民籍幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女），只要不超過該園招收人數，均為第一優先入園對象。再者，考量家中子女數較多之家庭於幼兒就學時，對家長經濟負擔較大，育有3胎（含）以上子女家庭之學齡滿4歲幼兒，列為第二優先入園。

教育局指出，今年度公立幼兒園新生入園登記日期，訂於4月26日（星期三）當天截止報名登記，每生只限登記一校，並統一在4月28日（星期五）上午9時起進行公開抽籤作業。希望透過一致性的抽籤作業流程，秉持公正公開的原則，讓所有幼兒均有公平進入公立幼兒園的機會。

有關各公立幼兒園招生相關資訊，可至教育局特幼教育科網頁及106學年度公立幼兒園入學管理系統查詢。

(中時)