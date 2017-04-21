疑不勝酒力 騎士自撞摔落2米深大排

20歲溫姓男子疑酒後自撞，摔落約2米深的大排水溝。（葉書宏翻攝）

20歲溫姓男子被救起後，所幸無生命危險。（葉書宏翻攝）

20歲溫姓男子今（21日）凌晨2時許，騎機車行經新北市樹林區味王街與東豐街口，疑因酒後不勝酒力，先自撞一旁橋墩後摔落一旁約2米深的大排水溝，附近民眾見狀通報警消救援。警消利用雙節梯將溫男救起，所幸僅手腳擦傷，送醫後無礙。

溫男被救起時身上散發酒氣，但他矢口否認酒後騎車，是否有酒駕待警方進一步釐清。

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(中時)