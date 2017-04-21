遭質疑垃圾底渣有毒 古坑鄉公所澄清

雲林縣古坑鄉代表會主席鄭和義與代表等質疑底渣有毒，上午實勘鄉內垃圾轉運站，公所強調底渣是資源性產品，檢都經檢測符合標準。

古坑鄉長黃意玲指出，該鄉現暫置底渣資源化產品2,172公噸於轉運站，為防範造成環境問題，除舖設帆布避免揚塵，其重金屬、戴奧辛含量並符合溶出標準，且本縣環境保護局每年均針對本鄉轉運站進行地下水及土壤檢測2次，未來將會使用於公共工程。

雲林環保局指出，新北市、台南市、高雄市、桃園市、屏東縣、嘉義縣等，都將焚化爐底渣資源化產品廣泛運用於公共工程上，外縣市發生底渣資源化產品違法、污染事件，都是將產品用在農地、魚塭，不是產品本身出問題，是使用端出問題。

本所在環境衛生與環保工作議題上，向來以高標準來看待且高度重視，政策上也希望獲得鄉親的支持與鼓勵。

(中時)