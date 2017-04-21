汽修廠當掩護 槍枝改造工廠遭破獲
42歲呂姓男子，涉嫌以開設模型店、汽車修配廠當掩護，實際上卻是玩手槍大改造，還以「做工精細、品質優良」打出名號，成為搶手貨，市警三分局經過半年多的跟監、埋伏後出擊，順利逮捕呂男到案，當場查扣改造手槍及一批改造工具。
三分局指出，去年9月間接獲線報指稱，綽號「阿助」男子活躍在西屯、大雅一帶，利用開設模型店及汽車修配廠作為掩飾，實際從事槍枝改造等不法情事，以規避警方查緝。
且該男子利用工廠內的大型CMC洗床機、鑽孔機、砂磨機及其他工具，改造金牛座、貝瑞塔、克拉克、沙漠之鷹等手槍，並以每枝7萬元代價販售圖利，因其做工精細、品質優良，深受黑道份子喜愛，還是炙手可熱的搶手貨。
警方經過半年跟監、埋伏，直到時機成熟，持搜索票前往大雅區修車廠查緝，當場逮捕呂男，並起出改造手槍1枝、道具槍1枝、CMC電腦鑽孔機台2台、手工鑽孔機2台、槍管10支、90mm子彈36發、手槍滑套1支、鑽頭2支、砂輪機1台等贓證物。
呂男表示，因缺錢花用才會改造槍枝，來源卻交代不清，全案續追查槍枝來源，警方詢後依槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。
(中時)
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