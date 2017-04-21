高雄航警破製毒集團 8旬翁竟是藏鏡人
高雄82歲劉姓老翁外表看似無害，但竟是元老級製毒高手。航警高雄分局去年3月在小港機場，查獲日籍旅客酒井潔「安毒束褲」一案，循線追查1年，發現幕後藏鏡人是劉翁，前天專案小組循線到劉翁三民區家中逮捕歸案，並起出另件「安毒束褲」，市值新台幣130萬，全案依違反毒品罪送辦，並持續追訴上源。
據了解，這名劉翁早年從事金屬鑄造業，在國內並無前科，但從小接受日本教育，說得一口流利日文，從年輕時開始接觸製毒事業，曾在日本疑似買賣毒品查無罪證遭潛返，另也涉及大陸運毒事件，疑疏通當地公安後逃回台灣。
航警高雄分局調查，去年3月20日，日籍旅客酒井潔在小港機場準備出關遭查獲藏毒，穿著夾帶安非他命的女用束褲，當場被逮補移送高雄地檢署偵辦。
當時警方瞭解，酒井潔在北海道開牧場，疑因經營不善面臨倒閉，鋌而走險已500萬日圓代價，協助名為山本的日籍男子運毒。事後航警循線追查，發現82歲劉姓男子涉有重嫌，疑為供貨端，歷經1年抽絲剝繭，前天啟動搜索。
警方在老翁公寓房間內的櫃子，查獲一條特製束褲，夾藏7包、毛重633.5公克的安非他命，裡頭混雜咖啡渣，包裝外頭還貼上藥布，企圖影響緝毒犬嗅覺。另外，也起出製毒秘方筆記、行動電話、夾鏈袋等證物。
劉翁辯稱，束褲非自己的，而為已逝哥哥的日籍友人山本先生來台寄放的，但事證擺在眼前，警方仍依違反毒品條例送辦，因涉案重大已被收押。
警方表示，老翁平日行事風格低調，外表看似與一般老人無異，但其實是元老級製毒高手，培養多不少徒弟，他善用日文優勢，專做「外貿生意」。據查尚有4、5名製毒集團成員待追查到案，正擴大調查。
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(中時)
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