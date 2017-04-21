月退腰斬教授憂房貸 李茂生:軍公教汙名化功臣

抗議人士在立法院外高舉「反污名」標語表達不滿。（姚志平攝）

台大註冊組主任洪泰雄日前表示，這波年改讓許多大學教授喊苦，不少人當初是棄高薪返台任教，如今卻面臨月退金可能被腰斬的情形，洪泰雄並指出有位剛退休的台大教授剛搬出宿舍貸款買房，卻遇到月退金可能被砍半的情況，再加上妻子又罹癌，擔心因此繳不出一個月約10萬元房貸，對此，台大法律系教授李茂生PO文指出這根本是火上加油，直言軍公教會被污名化，這類的發言絕對功勞不小。

李茂生提到自己過去放棄日本優渥的薪水回來台灣，原因並非月退制度，而是認為待在國外，永遠就是末段班，回國則有機會闖進前段班。李茂生說自己回國後才知道台大宿舍根本不分給資淺的教授，所以決定放棄申請宿舍，開始節衣縮食拼賺錢，拼到43歲時，買了現在住的房子。

在買下房子後，李茂生為了之後的退休生活，將資產以「投資股市、買保險、定存」做成三部分分配，他自信的表示，不管年金如何改革，他都可以拍胸脯說：「我從來都不信任政府或國家，我只相信我自己。」

(中時電子報)