新台灣國智庫民調 九二共識不再是維持兩岸關係的定海神針

新台灣國智庫公布民調。（曾薏蘋攝）

新台灣國智庫今天公布民調顯示，41.8%台灣民眾認為，發展兩岸關係沒有必要先承認九二共識，比去年調查上升2.2%，且64.8%的民眾並不因為蔡政府未以九二共識作為兩岸交流的基礎。成大政治系副教授蒙志成認為，顯示兩岸皆認為，九二共識已不在是維持兩岸關係的定海神針，對於台灣的邊際效用在遞減，不只中國鬆動，台灣也是。

蒙志成分析，經歷去年11月底，前中國社科院台研所所長周志懷所提「在九二共識之外，建立體現一中原則的兩岸新共識」，以及本月1日海協會長陳德銘所提之「一中分治」的概念，都展現出中國方面正在探詢可替代九二共識的新方案，以便於與蔡政府接口的調整思維。

趨勢民調公司總經理吳世昌還指出，41.8%台灣民眾認為，發展兩岸關係沒有必要先承認九二共識，去年為39.6%、認為必須先承認的為25.9%，去年為31.3%。

在台灣與中國關係上，79.9%偏向維持現狀、盡快獨立為9.8%、統一為1.7%、無明顯意見8.6%。

蒙志成認為，川普2月初川習熱線中重申美方堅守含括「台灣關係法」的一中政策，以及稍後美日同盟下共同防禦安保條約的再確認。這些情勢演變，使民眾充分感受出「聯美抗中」政策氛圍，也振奮支持台灣獨立的民意，因此，相對前次的統獨立場調查，表態偏向獨立者回升到29.3%的預期水準。

不過他分析，這不代表台灣整體支持台灣獨立的民意有所擴充，僅僅是反映部分原先持保守觀望並退縮到維持現狀態度的民眾，在此氛圍下敢於由隱性台獨轉為顯性台獨。所以在沒有維持現狀選項下，受訪者選擇台灣獨立的比例為62%，與前次的60%相去不遠，但與2015年的相同調查，卻少了近1成。兩岸之間自蔡總統上任以來的僵局仍未突破，恐為主因。

他提醒，本月7日甫登場的川習會，似乎透露出一項共同治理區域安全的美中新型大國關係成形，這將不利台灣在區域裡的自主地位。惟美中合作的新局勢似乎還未在台灣民意中發酵，仍待稍後的觀察是否影響民眾的統獨立場。

民調委託趨勢民意公司進行，訪問日期為4日17和18日，對象為全國20歲以上成年人，有效樣本1068人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點。

(中時)