全中運授旗 苗縣建臺中學等技職繁星亮眼

縣長徐耀昌為全中運代表隊授旗，勉勵選手全力以赴。（陳慶居攝）

全國中等學校運動會22日起一連6天在彰化縣競技，苗栗縣長徐耀昌上午為代表隊授旗，期勉選手發揮最佳戰力，突破去年6金成績再創巔峰。他並肯定學子在技職繁星計畫亮麗的表現，尤其有建臺等3校揮出全壘打，鼓勵就近升學。

今年全中運22日至27日在彰化縣舉行，苗栗縣參賽的各校代表隊選手共224人，分別參加田徑、桌球、柔道、跆拳道、武術、射箭、木球及角力等8個項目。徐耀昌在縣府大廳授旗，由縣體育會總幹事謝鈞拔代表接旗。

教育處長王承先表示，苗栗縣代表隊今年參賽選手中，以邱慶家、羅智億選手參加的男子組角力及柔道項目，維真國中及國立苗栗高中參加的女子組桌球，頭屋國中參加的男、女子組木球項目等，最有奪金實力。另在田徑、網球、跆拳道等項目實力，也與其他縣市選手伯仲之間，大有奪牌希望，期待選手發揮戰力為苗爭取佳績。

徐耀昌另表示，今年縣內共有39位優秀子弟透過技職繁星計畫入學管道，錄取為準大學新鮮人，其中建臺、君毅中學各有12人，育民工家3人都全數上榜，另大湖農工、苗栗農工及縣立苑高各有3人、8人、1人錄取，建臺更是連續12年揮出全壘打佳績。

(中時)