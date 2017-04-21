東港籍漁船驚傳海上失火 幸船上5人均安

小琉球居民拍到漁船在海上失火。(翻攝臉書小琉球聯盟)

東港籍賜發福號漁船今天早上10時30分許在距離東港外海約6海里處，驚傳船隻失火，黑煙濃密到連小琉球居民都看得吃驚，馬上拍照上傳臉書詢問關心，所幸船上陳姓船長和4名外籍漁工都平安無恙獲救，海巡署正在調查失火原因中。

海巡表示，「賜」船在昨天晚上11時許從東港安檢所報關出港，今天早上在東港至小琉球的海域突然莫名失火，所幸附近友船趕緊救援，東港籍添益源8號載送1名受傷的印尼籍船員到輔英就醫，另3外籍船員由茂發興16號載進港，船長則與福隆成號還留在現場，但所有人均安。

輔英醫院表示，送醫的外籍船員自稱胸口悶，初步檢查並無大礙，也沒有明顯外傷。

(中時)