阿茲海默症患者福音！這2種藥也可治
英國一項最新醫學研究將為阿茲海默症患者帶來新希望，目前治療癌症和抗憂鬱的藥，可以重新利用，減緩大腦退化疾病產生的衝擊，在改善和治療阿茲海默症領域，可以說是跨出重要的一步。
英國《獨立報》(The Independent)報導，一篇發表在《大腦：神經學期刊》(Brain: a journal of neurology)的研究發現，目前流通的癌症和抗憂鬱藥物已經成功讓老鼠的腦部退化降低，並且正在進行臨床人體的試驗。研究人員表示，老鼠透過臨床劑量注射，持續治療一段時間以後，證實這2種藥對於保護神經有顯著的功效。
實驗療程指出，癌症和抗憂鬱藥物可以阻止腦細胞死亡，避免癡呆。
這項醫學研究仍處於初步階段，僅僅以老鼠實驗，尚未實際在人體身上進行實驗，其中一種藥物已經用來治療憂鬱症，倘若人體實驗也能成功，專家表示將在改善和治療阿茲海默症領域，往前跨出重要的一大步。
(中時電子報)
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