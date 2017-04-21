「賴素如條款」三讀 羈押被告辯護人有閱卷權

立法院今天三讀《刑事訴訟法》修正案，新增檢察官聲請羈押，被告辯護人有閱卷權，此條被亦外界成為「賴素如條款」；若要限制辯護人取得相關卷證，檢察官須到庭說明。

前台北市議員賴素如涉收賄被收押，律師要求閱卷被拒因而聲請釋憲，大法官釋字做出第737號解釋認為，偵查中的被告和律師，無法得知檢方聲押理由的具體內容和有關證據違憲，要求司法院1年內修法，4月28日到期。

三讀條文規定，辯護人於偵查中之羈押審查程序，除了法律另有規定外，得檢閱卷宗及證物並得抄錄或攝影，但證據資料不得公開、揭露或為非正當目的使用。

不過，修法亦設有但書，檢方若在聲請羈押時，認為有湮滅證據、串證、危害他人生命身體之虞者，可先行說明理由，限制、甚至禁止被告律師查閱；若要限制辯護人拿到相關卷證，檢察官必須要到庭說明，再由法官裁定限制方式。

另，修法也新增「強制辯護」規定，偵查中的羈押程序未經選任辯護人，審判長應指定公設辯護人或律師。

(中時)