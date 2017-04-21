台灣若發生恐攻 14層樓高的「這處」超危險
近年來恐怖攻擊層出不窮，IS今又於巴黎香榭麗舍大道犯案，造成1死2傷，而世大運將在8月舉行，屆時會有上百國家、逾萬名選手來台，不免讓人擔心，台灣是否有足夠的反恐能力；民進黨立委鄭運鵬就警告，高達14層樓的機捷高架段，會是逃生、反恐的弱點。
鄭運鵬昨（20）日於立法院交通委員會指出，恐怖份子選擇的地點，有人多、地鐵、機場這些特性，而機捷除完全符合這3項外，還有高架段這個弱點，他認為若站在異議份子的立場，畫面拍得到、雲梯車無法救援、直昇機無法救援、沒辦法徒步疏散這4點，會是選擇機捷進行恐攻的原因。
「反恐只能靠國際合作阻絕於境外、反滋擾只能靠自己阻絕於列車之外，一上車就難以處理。」鄭運鵬表示，已研究出3個預防方法，分別為1.「人臉辨識」，他認為交通部應協同警政署已經建置的「人臉辨識」及「貨物安全評估系統」，進行站內事先搜尋。
2.「合理安檢」，鄭運鵬建議應規劃一套上車前安檢，但又不會影響搭車速度的方案；3.「全運具WIFI傳輸資訊」，鄭運鵬提到，機捷的錄影系統已可遠端直播，若搭配上行控中心的人臉辨識系統，將可大幅篩檢可疑份子進站，因此這套系統，應建置在世大運期間的所有運輸工具。
(中時電子報)
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