好奇貪玩的下場！2歲男童受困娃娃機

困在夾娃娃機中男童，順利救出。（葉書宏翻攝）

警消獲報前往救援，通知業者前來開門救出男童。（葉書宏翻攝）

家長帶著年約2歲的潘姓男童今（21日）上午11時許，到新北市太元街、國凱街口附近某娃娃店內玩耍，男童趁家長不注意時，從取物口內爬進夾娃娃機內不慎受困，男童困在機台內嚎啕大哭。

警消獲報抵達，通知業者到場打開娃娃機，化解一場虛驚。家長表示，平時都在附近玩耍，從來沒遇過類似情況。警消則提醒家長，平時要多注意，避免意外發生。

(中時)