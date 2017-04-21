出征全中運、全小運田賽，嘉義市長授旗

博愛國小許苡莛代表接受市長涂醒哲授旗。（廖素慧攝）

立仁高中張秀玲代表接受市長涂醒哲致贈的水果禮盒。（廖素慧攝）

今年全中運即將在彰化縣舉行、全國小學田徑賽5月在台中市舉辦，嘉義市長涂醒哲授旗代表隊，並致贈加菜金及水果慰勞，期勉所有選手全力以赴，發揮KANO永不放棄的精神，為嘉義市創造佳績。

全中運22日至27日在彰化舉行，嘉義市代表隊選手151人，報名參加11種類各項目比賽，預計在木球、角力、田徑、跆拳道等有奪牌機會。全國小學田徑賽5月19、20日於台中豐原體育場舉辦，嘉義市有16名選手及教職員共29人參加。

涂醒哲市長授旗全中運代表隊，由嘉義高工楊睿慈代表接受，她曾在105年全國中等學校田徑錦標賽1萬公尺奪金。嘉義國中劉婷予代表接受加菜金。全小運授旗代表是博愛國小許苡莛，她是參加今年嘉義市運動會田徑賽，破多項個人與團體賽紀錄。

(中時)