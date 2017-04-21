端節機位候補 澎縣府22日起受理
端午節連續假期自5月27日至30日，澎湖航線將提供12架次航班、1234個座位數，考量鄉親機位需求，澎湖縣政府也於22日起，每日上午8時至下午5時30分開放辦理機位需求申請登錄。
縣府旅遊處表示，今年端午節假期第2波加班機已於21日上午8時統一開放訂位後，鑑於往年仍然有許多鄉親訂不到機位，縣府緊急啟動機位候補機制，22日起至5月12日共21天受理。
交通部民航局公告，端午節3天連續假期將比照往年作法，於尖峰時段5月26日至28日台灣出發至離島方向、5月29日至31日離島出發回台灣方向的機票，加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，落實有限空運資源獲得更有效利用。
旅遊處指出，鄉親可逕自上網澎湖縣政府網頁、澎湖逍遙遊網頁登錄機位需求，或於上述時間至縣府旅遊處填寫需求申請表；屆時縣府將彙集需求數量向各航空公司協調再增開加班機，並於5月13日起陸續通知開票事宜。
旅遊處籲請鄉親，登錄機位需求等候期間，若訂到機位煩請告知登錄中心取消需求，切勿重複申請影響作業。
為了提升端午節疏運順暢及候補便利性，縣府將於5月26日、27日在台北松山機場、高雄機場；5月30日、31日在馬公機場設置鄉親服務處，提供各項搭機服務。
(中時)
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