全國遊程設計賽 環球科技大學囊括冠亞軍

第一名團隊。（許素惠翻攝）

第二名團隊。（許素惠翻攝）

環球科技大學舉辦「2017環球盃高中職全國遊程設計大賽，大明高中以「苗準秘境身栗其間農茶產業雕塑幸福」與「宜蘭餞行蔥滿驚奇」，囊括冠亞軍，第三名是致用高中的「甜點製作Here We GO 親子關係Love More」。

(中時)