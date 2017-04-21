國民黨主席 陳長文挺正直郝龍斌

4月21日郝龍斌辦公室發出新聞稿，指出陳長文律師表態力挺郝龍斌擔任國民黨主席，稱讚郝龍斌有愛心、關懷弱勢，也有本事，為人正直，在所有候選人裡面，郝龍斌是「平均分數最高的人」。

大約30年前，陳長文與郝龍斌因紅十字會而結緣。時任紅十字會副會長的陳長文邀請在台大任教的郝龍斌擔任「讓愛穿透障礙」專案顧問，一個協助身心障礙孩子、家庭及讓社會認識身心障礙兒童的計畫，郝辦新聞稿指出，陳長文說，雖然是義務職，但郝龍斌非常紮實、認真做、建立全國評鑑特教的體系，募得許多款項，讓他知道，郝龍斌是個有心又能做事的人！

後來郝龍斌步入政壇，陳長文說，「他在環保署長任內魄力施政受好評，後來施政理念不合，他沒有迎合執政黨，而是堅持專業風骨而辭職。我相信，他是將國家百姓置於黨派利益之上，努力藍綠和解，不媚俗而能守住原則。」

辭職後，陳長文又邀請郝龍斌擔任紅十字會的秘書長。

陳長文說，郝龍斌這兩個紅十字會的工作都是義務的，要付出愛心，也要有本事。他和郝龍斌是君子之交，平時不常見面，但郝龍斌讓人感覺是一個可以信賴的人，信賴程度也隨年齡增加。有時候年紀大會有失去熱情的缺點，但郝龍斌沒有這個問題。

「台灣需要一個強而有力的反對黨」，陳長文認為，國民黨對於台灣民主法治的發展，某種程度仍具有舉足輕重的角色。如果領導班子不好，不要說將來沒有機會執政，也會變成一個沒有力氣的反對黨。「郝龍斌是一個加分的角色。為了台灣民主法治的發展，為了兩岸關係穩定成長，郝龍斌非得成功不可，他應該有這個本事」。

陳長文直言，郝龍斌對台灣的體會，對社會脈動的掌握，以及對兩岸關係的掌握，郝龍斌是拿到最高分數的人選。而且，在黨主席競選過程，郝龍斌始終持續對國政表達意見、引領監督，向國人負責，「他沒輕忽身為在野黨的責任。我認為，這一點也讓郝龍斌的民調穩步提升」。

陳長文表示，體制外的人像是柯文哲，雖然比較吃香，但和體制的磨合過程有耗損；郝龍斌則是傳統體制裡面，比較能穩定發展，引導台灣在政治、經濟、文化、兩岸等各方面往前走。

「有傳統、有現代，有熱情，但也有節制」，陳長文稱讚郝龍斌學養、經驗豐富，關懷、付出、無私，做人做事很實在，是大家可以放心支持他的原因。

郝龍斌宣稱不選2020，陳長文表示，成功不必在我，這一點值得肯定，在所有候選人裡面再加分，改天郝龍斌突然變臉想選總統的意外機會不大。

外界關注國民黨的團結問題，陳長文說，即使郝龍斌沒選上主席，應該不會破壞團結；如果選得上，會盡一切努力讓國民黨團結，郝龍斌應該可以得到大家的支持。

至於國民黨的困境，陳長文表示，「說是一回事，做最重要」，很難，但郝是滿有腦袋、滿有分寸的人，他相信郝龍斌會有足夠的本事解決國民黨的問題，「選上的那一剎那，才是更大挑戰的開始」。

(旺報)