搭訕不成竟尾隨性侵 未和解遭判刑

豐原區20多歲王姓男子，去年5月間凌晨騎機車，途中在中正路停紅綠燈時，看一旁女騎士頗具姿色，開口搭訕要電話，對方完全不搭理竟惹惱他，故意放慢速度騎機車跟在女騎士後面，尾隨其到住處旁停車時，將她壓制在地，以手指性侵得逞。台中地院審結，依妨害性自主罪判3年2月徒刑。

案發於去年5月16日凌晨3時許，當時王男騎機車經豐原區中正路、成功路口，看到正在停紅燈的女騎士頗具姿色，竟上前搭訕並索取電話，但對方完全不搭理，等到綠燈一亮就快速騎走。

女騎士此舉惹惱王男，也跟在女騎士後方，一路尾隨她到住處門口停車。女騎士一下車後

，王男就衝上前將她壓倒在地上，除撫摸胸部外，又意圖將被害人褲子脫掉性侵，但因當時女騎士穿著緊身的安全褲，不容易脫下，王男竟隔著安全褲強行以手指插入性侵得逞。

被害人不停的反抗、呼救，但因頭部被壓制在地，又被王男摀住嘴巴，根本無法動彈，相隔約3到5分鐘後，王男擔心遭識破而自行離去。

台中地院審理時，王男坦承犯行，但法官2次通知雙方和解，王男均未到案，也未與被害人和解，判處3年2月徒刑。

(中時)