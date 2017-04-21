伊朗下月大選 保守派前總統內賈德未獲提名

伊朗前總統內賈德，確定被排除於下屆總統大選名單之外。（圖/美聯社）

即將於下個月19號舉行新一屆總統大選的伊朗，日前由國家電視台公告6位獲提名的候選人，讓外界意外的是，被視為保守派「反美鬥士」的前總統內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）並未入選，由包含現任總統羅哈尼（Hassan Rouhani）、第一副總統賈汗吉裏（Eshaq Jahangiri）和首都德黑蘭（Tehran）市長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）等6人爭奪大位。

據美國紐約時報（New York Times）報導，將在下個月19日改選總統的伊朗，近日由官方宣布正式候選人，包含現任總統羅哈尼在內，共有6位獲得提名資格。但令外界意外的是，本月初宣布參選的前總統內賈德，竟未獲憲法監護委員會認可，遭排除於候選人名單之外。伊朗在伊斯蘭革命後，宗教等大權交由終身職的最高領袖（Supreme Leader of Iran）管理，國家政策則由每四年一任的總統負責，總統由全民直選產生，可連任一次，有意參選人必須經過官方審核後才能列名候選，這點也成為歐美世界詬病之處。

外界分析認為，下屆伊朗總統最有可能從現任的羅哈尼（圖左）或司法部副部長萊希（圖右）兩人中選出。（圖/美聯社）

公告6位候選人之一的德黑蘭市長卡利巴夫。（圖/美聯社）

現任總統羅哈尼，於2013年選舉中取得過半當選。現年68歲的他，過去曾擔任國會議員和伊朗首席核談判代表的職務，精通英語、德語、法語、俄語、阿拉伯語。羅哈尼雖畢業於伊斯蘭法學專業，但普遍被外界視為溫和改革派，上任後不久，與美國前任總統歐巴馬（Barack Obama）進行電話會談，甚至最終以限縮核子發展，達成美方中止對伊朗的禁運和貿易制裁政策，讓伊朗的石油、天然氣與商業貿易發展前景提高展望。

但隨著美國新總統川普（Donald Trump）上任，對於伊朗的制裁和不友善再次回到高點，讓其國內風向恐轉往極端保守。熟知伊朗政治的專家指出，內賈德未獲提名後，本屆大選應在羅哈尼和保守派的司法副部長伊伯拉希姆·萊希（Ebrahim Raisi）之間決定。現年56歲的萊希，被視為首任最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）的繼承人，過去兩屆專家會議（Assembly of Experts）大選都已極高票當選，除了其保守派立場外，多年來被指控為1988年政治犯屠殺的四位兇手之一，也成為他從政生涯中一大污點。

(中時電子報)