基隆防災演習 黑鷹直升機出動
基隆地形多處山坡，遇強大地震時容易發生災害，為此基隆市府舉辦全民防衛動員暨災害防救（民安3號）演習，數百位國軍、警消大動員。假想情況設定鄰近山腳斷層發生芮氏7.3地震，國軍還出動了黑鷹直升機等精實整備，演習現場十分逼真。
基隆市府20日在尚志貨櫃場模擬舉辦防災演習，環境設定在鄰近基隆的山腳斷層發生芮氏7.3地震，造成道路毀損、老舊建物倒塌、維生管線系統癱瘓，多處建物起火，造成重大人員傷亡，藉此驗證地方政府面對大規模災害如何應變機制。
現場出動各式機具，動員90輛車、740人、2架直升機。內政部空勤總隊在演練中，出動直昇機協助進行空中災情勘查，假想狀況受地震影響，道路受損形成孤島，國軍派出UH-60M黑鷹直升機，進行物資運補空投至聯外道路，場面逼真。
擔任主推官的市長林右昌表示，近年來氣候變遷，災害發生頻仍，常引發嚴重複合式災害，如日本311震災引發海嘯與核災等災變，成為當今防災工作的挑戰與重點。防災就是作戰，需秉持「居安思危，有備無患」來落實各項防災整備工作。
此次演習結合基隆市地區災害防救計畫，針對災害潛勢區域，實施兵棋推演、災害應變、疏離撤散及收容安置等演練，除考驗市府各單位面對災難的應變機制，也強化全民防衛動員觀念及防災、救災能力。
(中時)
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