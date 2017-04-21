基隆防災演習 黑鷹直升機出動

國軍也出動直升機參與基隆防災演習。（張穎齊翻攝）

市長林右昌擔任民安3號演習主推官。（張穎齊攝）

消防員動員演習。（張穎齊翻攝）

消防員動員演習建物起火，執行救災行動。（張穎齊翻攝）

憲兵隊與替代役演習疏散民眾。（張穎齊翻攝）

就醫小組演習災難急救機制（張穎齊翻攝）

基隆地形多處山坡，遇強大地震時容易發生災害，為此基隆市府舉辦全民防衛動員暨災害防救（民安3號）演習，數百位國軍、警消大動員。假想情況設定鄰近山腳斷層發生芮氏7.3地震，國軍還出動了黑鷹直升機等精實整備，演習現場十分逼真。

基隆市府20日在尚志貨櫃場模擬舉辦防災演習，環境設定在鄰近基隆的山腳斷層發生芮氏7.3地震，造成道路毀損、老舊建物倒塌、維生管線系統癱瘓，多處建物起火，造成重大人員傷亡，藉此驗證地方政府面對大規模災害如何應變機制。

現場出動各式機具，動員90輛車、740人、2架直升機。內政部空勤總隊在演練中，出動直昇機協助進行空中災情勘查，假想狀況受地震影響，道路受損形成孤島，國軍派出UH-60M黑鷹直升機，進行物資運補空投至聯外道路，場面逼真。

擔任主推官的市長林右昌表示，近年來氣候變遷，災害發生頻仍，常引發嚴重複合式災害，如日本311震災引發海嘯與核災等災變，成為當今防災工作的挑戰與重點。防災就是作戰，需秉持「居安思危，有備無患」來落實各項防災整備工作。

此次演習結合基隆市地區災害防救計畫，針對災害潛勢區域，實施兵棋推演、災害應變、疏離撤散及收容安置等演練，除考驗市府各單位面對災難的應變機制，也強化全民防衛動員觀念及防災、救災能力。

(中時)