迷航小虎鯨負傷誤闖正濱漁港 全員護航中
基隆正濱漁港出現一隻背鰭受傷的小虎鯨，疑似脫隊迷航，誤闖港內，市府獲報後，大動員了動保所、中華鯨豚協會、海巡署、獸醫師、漁業人員等各界人士，至現場戒備護航，等待小虎鯨自行游出。
20日下午15時許，一名吳姓漁民於正濱漁港內發現1隻鯨豚洄游，疑似受傷，動保所獲報後立刻派獸醫到場觀察。獸醫表示，小虎鯨背鰭有擦傷，但體態正常，還能玩海上漂浮物，時而優游到和平橋下，看來精神旺盛。
經獸醫師觀察2小時，推測小虎鯨是追逐魚群才脫離群體迷航，所以誤入正濱漁港區內，並研判小虎鯨不需要上岸醫療，也不用強行驅趕，以免受到驚嚇而受傷，鯨豚協會也建議讓該小虎鯨自行游出港區是最佳方式。
海巡單位已協助觀察，並通知進出港的漁船要小心，不要撞到小虎鯨，動保所也持續關注小虎鯨的動態，再視狀況給予必要的救援。
這次洄游港區的小虎鯨是市府今年接獲到的第1隻通報，小虎鯨屬於二級保育類動物，特徵為體型粗壯，全身大都呈黑色，頭部渾圓，無嘴喙，鉤狀背鰭明顯，下巴白色，成年體長約2.6公尺，最重達170公斤，因遭漁業誤捕及部分國家刻意捕捉導致數量減少。
(中時)
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