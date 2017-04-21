迷航小虎鯨負傷誤闖正濱漁港　全員護航中

迷航小虎鯨誤闖正濱漁港。（動保所提供）

動保所、海巡署、鯨豚協會等動員勘查。（張穎齊翻攝）

迷航小虎鯨背鰭受傷，但體態正常。（動保所提供）

迷航小虎鯨優游到和平橋下，看來精神旺盛。（張穎齊翻攝）

基隆正濱漁港出現一隻背鰭受傷的小虎鯨，疑似脫隊迷航，誤闖港內，市府獲報後，大動員了動保所、中華鯨豚協會、海巡署、獸醫師、漁業人員等各界人士，至現場戒備護航，等待小虎鯨自行游出。

20日下午15時許，一名吳姓漁民於正濱漁港內發現1隻鯨豚洄游，疑似受傷，動保所獲報後立刻派獸醫到場觀察。獸醫表示，小虎鯨背鰭有擦傷，但體態正常，還能玩海上漂浮物，時而優游到和平橋下，看來精神旺盛。

經獸醫師觀察2小時，推測小虎鯨是追逐魚群才脫離群體迷航，所以誤入正濱漁港區內，並研判小虎鯨不需要上岸醫療，也不用強行驅趕，以免受到驚嚇而受傷，鯨豚協會也建議讓該小虎鯨自行游出港區是最佳方式。

海巡單位已協助觀察，並通知進出港的漁船要小心，不要撞到小虎鯨，動保所也持續關注小虎鯨的動態，再視狀況給予必要的救援。

這次洄游港區的小虎鯨是市府今年接獲到的第1隻通報，小虎鯨屬於二級保育類動物，特徵為體型粗壯，全身大都呈黑色，頭部渾圓，無嘴喙，鉤狀背鰭明顯，下巴白色，成年體長約2.6公尺，最重達170公斤，因遭漁業誤捕及部分國家刻意捕捉導致數量減少。

(中時)