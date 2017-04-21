幼兒義賣芭樂助學國中小生

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環球科大附設幼兒園孩子義賣芭樂，將所得捐雲林家扶助學。（許素惠攝）

環球科技大學附設幼兒園孩子義賣500斤芭樂，獲得家長與全校師生的鼎力支持，認購了3萬元，全數捐贈雲林家扶中心助學，幫助家扶大哥哥、大姊姊唸書。

環球科大董事長許淑敏說，該校有位家長送了500斤芭樂，要分享給幼兒園孩子們帶回家。家長們本以無功不受祿婉拒，後經討論決議，大家將芭樂拿出來義賣，所得捐雲林家扶當助學金。

(中時)