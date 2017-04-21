MLB》開季連23局無失分 水手左投終於破功了
水手左投派克斯頓（James Paxton）今年開季如有神助，連3場先發均未失分，直到今天才遭運動家狙擊，於3局下挨了4安、失掉3分，開季連續無失分紀錄停在23局。
派克斯頓的無失分紀錄雖然畫下句點，仍是水手隊史最佳成績，開季23局無失分也是現役投手中第3佳紀錄。老虎右投季瑪曼（Jordan Zimmermann）去年有過24.1局紀錄，葛倫基（Zack Greinke）2009年在皇家則是開季24局無失分。
若不限於開季，水手隊史最長局數無失分紀錄為左投藍斯頓（Mark Langston）在1988年締造的34局，這項紀錄派克斯頓目前則排名大聯盟歷來第11位。
(中時電子報)
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