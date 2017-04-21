星巴克 V.S.「BAN.DO」推出聯名限量商品
徐 隨季節變換、氣溫逐漸升高，星巴克周邊商品也吹起花卉風，首度攜手美國時尚生活品牌BAN.DO，以「夏日美好時光」為主題，加入熱帶花卉、歡樂美好時光等元素設計，推出聯名限量商品。
「星巴克X BAN.DO」限量聯名商品共11款，包括雙層馬克杯、提袋、隨行卡及護照套等，5月4日起全台星巴克門市、星巴克線上門市ibon-mart與博客來同步販售，商品上市當日，每位顧客、每次結帳每款商品各限購1個，5月5日起不受此限。以充滿浪漫情懷的粉紅色系為主視覺設計，搭配盛開熱帶花卉點綴，加入「GOOD TIMES、 FUN」等逗趣標語，讓人充滿活力、元氣滿滿。
人氣商品「星巴克BAN.DO DW夏日花卉」杯緣以真金材質裝飾，杯身為熱帶鮮豔花卉裝飾，別有一番風味;另一款「星巴克BAN.DO提袋美好時光」在帆布提袋印上GOOD TIMES等字樣，搭配兩款溜冰鞋與冰淇淋造型別針。
(中時)
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