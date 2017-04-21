男為升中校變造體能成績單 偽造文書緩起訴

陸軍蘇姓少校軍官為求升遷，前年8月先以掃描機複製別人的體能鑑測成績單，再以「小畫家」變造成自己的成績單，為了逼真還以針頭沾紅泥描繪鑑測官職章，蘇男被檢舉遭法辦，因犯後態度良好，檢方處分他緩起訴1年。

陸軍某單位擔任少校人事官的40歲蘇男因未通過體能鑑測，前年8月15日晚上7時許，在所屬單位辦公室，先以掃描機複製別人通過體能鑑測的成績單，再用「小畫家」程式竄改為自己的姓名、成績後列印出來。

蘇男成功變造成績單後，為求逼真又以針頭沾紅泥，描繪鑑測官及鑑測站主任的職章，陸軍司令部保防安全組接獲檢舉後展開調查，經高雄憲兵隊偵辦，函送高雄地檢署。

蘇男自知無從狡辯，在檢察官偵訊時坦承不諱，已涉犯陸海空軍刑法以及刑法的偽造特種文書罪嫌，不過檢方考量他沒有前科，犯後態度良好，偵結處分他緩起訴1年，並須向公庫支付2萬元。

(中時)