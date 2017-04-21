ptt八卦版爆 潘維剛連署人數有問題

網友於PTT八卦版爆料國民黨主席選舉連署人數有問題時所附的圖。（截自PTT）

2017年4月20日晚上9點43分53秒時，有位帳號為SPACEGIRL的網友在批踢踢ptt的八卦版( gossiping)發文，爆料稱國民黨主席選舉連署，在台北市，潘維剛連署人數5.5萬比選舉人數5.4萬還多！

該名網友並指出：「還有新北市潘2.5萬比洪2.3萬還多也不太合理，潘維剛哪可能那麼有人氣？」

記者於4月21日中午看到這則消息後，向熟悉國民黨黨務人士求證後，對方表示PTT八卦版該則爆料內容與事實相差不遠。

(旺報)