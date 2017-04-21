社會補助款遭誤扣 高市要向中央反應
老翁「阿明」殘病無法工作，每月領補助，但因欠牌照稅，被行政執行署扣款，高市議員郭建盟21日質詢時表示，類似這樣被誤扣補助款的人不在少數；社會局長姚雨靜回應，會向中央反應，並宣導民眾申請社會救助金專戶，以免被扣押。
郭建盟說，64歲「阿明」罹患癌症、肌肉萎縮症，無法工作賺錢，每月領社會局3628元身心障礙生活補助，2015年間，他未注意掛號信，欠下牌照稅1800多元，去年到郵局發現領不到錢，才驚覺已遭行政執行署高雄分署強制扣款。
他說，依法不能扣押社會補助款，但類似「阿明」這樣被誤扣的狀況不斷，金額雖然不大，對弱勢而言卻是救命錢，他建議統一補助款匯款的上位名稱或代碼，讓金融機構人員易於辨識，減少誤扣機會，也應建立緊急解除扣押專線。
姚雨靜則回應，弱勢權益確實應該獲得保障，會盡快向相關單位反應，但有許多層面需要進一步討論，例如必須明定出哪些款項不能扣？民間慈善基金會和企業基金會的款項是否包含在內等，還需要一段時間溝通。
她強調，《強制執行法》122條已規定社會補助不得強制執行，只要檢附相關資料向行政執行署提出異議，即可領回被扣款項，這段時間高市社會局將加強宣導，讓弱勢民眾了解可依法申請社會救助金專戶，避免遭扣押。
(中時)
關鍵字：社會補助款
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