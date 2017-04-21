家暴少女遭安置 反被寄養家庭「哥哥」性侵

14歲少女因家暴案遭安置，反不幸淪為寄養家庭19歲兒子逞慾工具！彰化縣洪姓男大生多次對少女伸狼爪，少女老師察覺舉報後全案才曝光，被告辯護律師竟意圖以「被夢境混淆」、「兩人類似男女朋友關係」為男大生脫罪，但不被法官採納，全案審結後洪男依乘機猥褻、乘機性交等罪，被判處5年6月有期徒刑。

根據判決書，少女12歲起被安置洪家，前年農曆過年期間，讀大一的洪男趁少女晚間獨自在房裡熟睡，潛入撫摸其下體、吸吮胸部，少女不知所措只能不斷翻身制止，洪男食髓知味，以每次間隔一個月的頻率，趁少女熟睡猥褻得逞；之後更變本加厲，直接以手指插入方式性侵，最長一次達10分鐘，少女某次遭性侵後隔天起床還發現下體流血，泣訴「處女膜是遭哥哥指姦奪走」。

少女與妹妹兩人因被父親家暴，妹妹主動求救，兩人被安置，個性雖內向，但平時在校表現不錯，成績、人緣都不錯，還考過全校第一名，前年4月22日，老師在聯絡簿發現洪男寫的便利貼「我也會關心妳的」，發覺有異，轉介社工與輔導商談，少女才說出遭長期性侵實情。

案件審理期間，洪姓男大生矢口否認指姦，僅坦承猥褻，其辯護律師更稱，少女自稱是深層睡眠的人，未曾睜眼看見何人性侵，心理師諮商時亦稱做過惡夢，夢見遭洪男追殺、寄宿叔叔鞭打、和另一名寄宿兒童生殖器等等夢境，不能排除「將夢境與現實混淆」，何況事發後兩人還曾出遊合照，在家中互動密切，「兩人類似男女朋友」，而驗傷單所示少女處女膜所受傷害「可能成因多端，不足以推論被告有將手指插入少女陰道。」

老師出庭作證，指少女起先否認上情，陳述時情緒害怕、不斷反問老師為什麼要問這些，直到與輔導室討論後認為要通報，最後少女才全盤說出，可以排除少女意圖構陷洪男的可能性。

洪姓男大生遭檢方起訴時，認定洪男乘機猥褻行為10次、乘機性交行為20次，其中乘機猥褻3次經被告坦承不諱，但洪男矢口否認性侵。法官審理時，審酌洪男無前科、素行尚可，且正值血氣方剛年齡，因朝夕相處傾慕少女，未能正確認知他人身體領域自主權，混淆人我界線而為犯罪，再考量其犯後坦承乘機猥褻部分犯行，審理期間已多次表達道歉，事後並與少女達成調解，將其中時間前後矛盾且證據不足的罪刑次數判決無罪，僅就其中乘機猥褻3次及乘機性交4次部分定罪，判處洪男應執行5年6個月。

(中時)