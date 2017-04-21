南市青年路民宅火警 釀1死2傷

台南市東區青年路民宅上午發生火警。（黃文博攝）

台南市東區青年路382號透天厝民宅，今天中午12點10分發生火警，1對86歲、82歲夫妻和1名外勞受困火場，台南市消防局出動大批消防車前往搶救，雖及時將火勢撲滅，不過行動不方便的陳錫模、莊春治夫妻，受到嚴重的濃煙嗆傷，陳被送往新樓醫院搶救前，已無呼吸心跳，外勞朱蒂則跳樓逃生，但也遭到嚴重的燒燙傷，這起火警的起火原因，正由消防單位調查中。

(中時)