恭喜！傳陳冠希升格當爸 超模女友產女
36歲陳冠希去年5月戀上大陸超模秦舒培，還曾為女友跳出狠嗆林志玲，同年10月小倆口被爆好事近，陳冠希砸下9千多萬台幣在洛杉磯購入豪宅，更盛傳秦舒培有了身孕，今(21日)大陸網友爆料秦舒培順利誕下一女，和陳冠希晉升為新手爸媽，但尚未獲得證實。
陳冠希去年10月在洛杉磯置產，大方以285萬美元（約9050萬台幣）買下當地一棟豪宅，內部有五間臥室，總面積約有122坪，相當高級舒適，今年初有人在美國直擊秦舒培挺著凸肚逛街，看似孕味濃，傳預產期落在今年4月，陳冠希也為此推掉所有工作，專心陪產。
今據《新浪娛樂》報導，網友爆料秦舒培已順利卸貨：「生了個女兒，祝福edc（陳冠希），雖然沒公布出來，不過大部分女兒都像爸爸，應該美女一個，祝福祝福」，之後又強調：「都是確確實實的私人消息，不信的話大家以後看看吧！」消息傳開引發熱議，然陳冠希方面尚未回應。
(中時電子報)
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