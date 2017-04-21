恭喜！傳陳冠希升格當爸 超模女友產女

傳秦舒培替陳冠希生下一女。（圖／翻攝自edcee3000、shupeicuteIG）

網傳陳冠希當爸。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

秦舒培4天前曬出全身照。（圖／翻攝自shupeicuteIG）

傳陳冠希低調當爸迎接愛女。（圖／中時資料照片）

36歲陳冠希去年5月戀上大陸超模秦舒培，還曾為女友跳出狠嗆林志玲，同年10月小倆口被爆好事近，陳冠希砸下9千多萬台幣在洛杉磯購入豪宅，更盛傳秦舒培有了身孕，今(21日)大陸網友爆料秦舒培順利誕下一女，和陳冠希晉升為新手爸媽，但尚未獲得證實。

陳冠希去年10月在洛杉磯置產，大方以285萬美元（約9050萬台幣）買下當地一棟豪宅，內部有五間臥室，總面積約有122坪，相當高級舒適，今年初有人在美國直擊秦舒培挺著凸肚逛街，看似孕味濃，傳預產期落在今年4月，陳冠希也為此推掉所有工作，專心陪產。

今據《新浪娛樂》報導，網友爆料秦舒培已順利卸貨：「生了個女兒，祝福edc（陳冠希），雖然沒公布出來，不過大部分女兒都像爸爸，應該美女一個，祝福祝福」，之後又強調：「都是確確實實的私人消息，不信的話大家以後看看吧！」消息傳開引發熱議，然陳冠希方面尚未回應。

(中時電子報)