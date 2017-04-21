Baby產後復工！福氣圓臉成亮點

Baby產後復工，臉蛋還是頗圓潤。（圖／取自微博）

Angelababy今年初才剛幫黃曉明生下寶貝兒子「小海綿」，她近來和黃曉明現身上海機場，正式復工，儘管先前被傳「代孕」，但Baby看來心情還是不錯，且她身型恢復迅速，儘管臉比起產前還是略顯圓潤，不過粉絲則讚這樣「福氣許多」！

Baby日前才被大陸狗仔卓偉爆料「代孕」，原因正是她產前幾乎沒啥特徵，加上產後又火速外出趴趴走，以及向來高調的黃曉明卻始終沒有曬過老婆孕照。但Baby否認此項傳聞，更希望卓偉要當心負起法律責任。

而近來夫妻倆現身上海機場，Baby產後恢復迅速，四肢相當纖細，不過臉蛋還是比起先前圓潤許多，她也曾在網上自嘲「秒胖」，但粉絲認為這樣的Baby看來比較健康美。

(中時電子報)