司法奇聞！獄政弊案監聽光碟失蹤

台北地方法院日前開庭審理獄政弊案，出現司法史上少見離譜狀況，同案被告前台北監獄副典獄長蘇清俊，他的律師兩年多前聲請調閱本案監聽及偵訊錄音光碟，甚至一度依法院通知去繳費，要調取相關光碟時，卻傳出找不到錄音光碟或光碟空白，但有譯文的奇特現象，由於偵訊、監聽光碟上演「失蹤記」，本案迄今無法進入律師聲請的勘驗程序。

檢方當初在起訴前東森集團前總裁王令麟及相關獄政官員時，指稱本案是史上最大獄政貪瀆案，但王令麟被訴部分完的「對價」僅有水果禮盒等禮尚往來的年節贈品，查無金錢關係，卻依違背職務行受賄的重罪，及不違背職務行為行賄罪起訴。

本案19日上午開庭，發生蘇清俊的辯護律師，聲請調閱偵訊光碟迄今2年仍然無所獲情況外，王令麟的律師謝協昌，也特別針對檢方起訴書中，未具體告知王所涉的犯罪區塊，具體行為是觸犯那一個法條，僅以違背職務及不違背職務二罪一語籠統帶過，表示已嚴重影響被告防禦行使答辯權。

王的律師當庭請求合議庭，命檢察官補正起訴書此部分的疏漏，但受命法官溫宗玲無奈的說：「已請檢察官補正，但檢察官不補正，法院也沒辦法。」法官還說，這並非指揮訴訟的職權範圍，強調她只是一個小小的受命法官，法庭氣氛瞬間凝結，更讓被告的律師團無言以對。

法界實務人士指出，刑事訴訟法第161條1項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明的方法。類似本案未明確告知罪名的情況，檢察官未補正，法院是可裁定命檢方撤回起訴。

(中時)