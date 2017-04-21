蔡政府要嚴辦 監督年改聯盟：執政黨違憲亂政種惡因

日前監督年金改革行動聯盟與部分軍公教勞警消人員抗議年金改革，蔡政府要嚴辦。監督年金改革行動聯盟今發聲明表示，主政者任意設置危險性蛇籠拒馬，拒絕接受人民的行為，嚴重傷害人民感情，最終引發若干脫序行為，主政者要負最大的責任。

聯盟呼籲，各相關單位及社會大眾按最近太陽花的判例、過往民進黨在野時，集會遊行的言論自由行為表達尺度作為本次活動的判斷標準，並考量各行為人均是基於義憤與社會公益的良知動機所為之行為，祈請公平待之，俾維護社會正義並昭公信。

聯盟表示，對於這二天社會所發生的紛亂，向社會大眾表達深度的遺憾，並譴責主政者的顢頇與霸道，且表達強烈抗議。

聯盟指出，為了阻擋民進黨政府及立委以違憲侵權的方式，藉由立法院多數暴力強勢通過惡法行為，被侵害財產權益的軍公教勞警消成員，當天參與的民眾都是出於自動自發的義憤行為，無需任何人員教唆。

聯盟表示，基於公民不服從及緊急避難的動機，立法院在進入議場的各入口設置拒馬與大批警力，因而發生抗爭群眾與欲強行進場的對象推擠，乃不可避免的自然結果，應該阻卻違法。

聯盟強調，所有表達抗議的任何行為，都應考量事出有因，執政黨違憲亂政的惡因，正是種下此次集會遊行眾人集義所生的阻擋行為與社會紛亂的導火線！大家想一想，要讓軍公教勞警消人員，手無寸鐵挺身去面對刀片拒馬的安全威脅，究竟是多麼不公不義的憲政危機啊！換句話說，當獨裁成為事實，抗議就是義務，這就是公民不服從的真諦。

(中時)