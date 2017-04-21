珊瑚礁大使出爐 高雄中山高中佔2名
高雄中山高中三年級學生朱俐安同學、以及一年級學生吳云云，參加教育部科普教育新南向國際交流計畫－海生館「珊瑚礁大使」計畫，全台只有7個高中生名額，兩人雙雙入榜，將擔任2017珊瑚礁大使，赴新加坡參加為期16天培訓；另外，該校學生邱華苓，則通過科技部高瞻櫻花科技計畫甄選，獲公費赴日本學術交流。
校方表示，擔任生物菁英班的生物老師暨教務主任馮志維，指導學生生物方面專業，而英文老師郭玫君、翁鴻源，則傳授英文簡報技巧，訓練學生全英文說有創意、幽默的報告，合力將學生推向國際場合。
邱華苓面對英文簡報，因對書寫、口語表達沒有自信，一度懷疑是否要繼續，後來仍堅持夢想努力去拚；而朱俐安更是卯足全力，為準備英文簡報做到凌晨2點，早上6點緊接著起床上學，連續幾晚只睡4小時。
(中時)
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