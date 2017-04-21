NBA》老飛人搏命 灰熊G3大勝馬刺

馬刺隊里歐納德(左)在灰熊卡特看管下將球傳出。(美聯社)

灰熊對上馬刺的第3戰，連吞兩敗的灰熊回到曼菲斯主場全力反撲，下半場曾領先馬刺22分之多，最後以105-94在系列賽扳回一城。灰熊的攻勢猛烈，藍道夫16投9中、馬克蓋索14投8中，兩人肆虐馬刺禁區，各攻下21分。

馬刺隊表現並不差，里歐納德(18分)、艾卓吉(16分)等人都正常發揮，只有保羅蓋索出手9次僅命中2球，壓不住弟弟馬克蓋索。灰熊控衛康利繳出全場最高的24分8助攻，值得一提的是老飛人卡特非常拚命，上場時間36分鐘為全場之冠，雖然只攻下4分4籃板，但他在第3節的大反攻起到重要作用，包括一記切入的單手扣籃，獲得響徹體育館的歡呼聲。

雙方的第4戰將繼續在曼菲斯舉行，前兩戰大勝的馬刺依然受到看好，只是灰熊展現出的韌性，可能要讓馬刺多忙個幾場才能過關。

(中時電子報)