拚宜蘭縣長提名 陳歐珀觸角伸進原鄉

立委陳歐珀（左）與議員孫湯玉惠（右）成立聯合服務處，在服務處揭牌前，2人與瑪嘎巴嗨文化藝術團的團員一起跳舞。（李忠一攝）

立委陳歐珀與議員孫湯玉惠成立聯合服務處，盼能藉此擴大服務範圍。（李忠一攝）

立法委員陳歐珀今天（21日）與宜蘭縣平地原住民議員孫湯玉惠在五結鄉成立聯合服務處，陳歐珀表示，盼能藉此擴大服務範圍，也希望有更多原住民朋友能認識他。由於陳歐珀表態將投入民進黨宜蘭縣長初選，對於目前選情，陳回應說：「謹慎樂觀，有信心！」

民進黨內爭縣長提名有立法委員陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝，陳、江氣勢旗鼓相當，誰也不讓誰，謝燦輝則緊追在後，盼能獲得縣民支持。為及早備戰，民進黨不排除提早敲定縣長人選，因此各方人馬積極布局，盼能出線選縣長。

陳歐珀表示，宜蘭縣只有一名平地原住民議員，選民分散各地，服務工作不易，與孫湯玉惠是很好的朋友，早在半年前就有成立聯合服務處的計畫；在參選立委時也曾到大同、南澳等原鄉做行動服務，有孫湯玉惠來協助選民服務，相信會做得更好。

陳歐珀表示，原住民最重要的就是能在他們所居住的地方，能夠有尊嚴、有品質的生活，宜蘭縣雖然資源缺乏，但如果有機會入主縣府，會與原住民一起來努力，加強原住民在就業、就醫、就學上等相關方面的生活需求。

(中時)