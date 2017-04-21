爆方媛懷男娃 郭富城狂喜賞百萬
51歲天王郭富城本月18日開心迎娶小22歲嫩模方媛，實現母親希望他早日成家的夢想，外界盛傳方媛有喜，今(21日)港媒更爆方媛首胎懷了男寶寶，讓郭媽媽樂不可支，要兒子好好獎勵太太，而郭天王也相當大方，立刻送上100萬港幣（約400萬元台幣）逗愛妻開心。
相當期待「開枝散葉」的郭富城，新婚第一天便被拍到訂了幾束花送嬌妻，有花還有許多葉子，似乎蘊含兩人對未來生活的期許，兩人婚事辦的低調，只邀至親好友，花費約百萬港幣，當天受邀的兄弟團張智霖昨出席公開活動，被問方媛是否有喜，他口風很緊妙回：「當天被幸福的感覺包圍，看不到半點蛛絲馬跡！」
然據《星島日報》報導，知情人證實方媛懷了男寶寶，預產期落在11月，郭母為此狂喜，孝順的郭富城聽媽指示，隨即送上100萬港幣獎勵方媛，而舊愛熊黛林昨在微博留言「又關我事？你們無聊不？」，據悉是駁斥她快閃婚紗活動的傳聞，經紀人也澄清，熊黛林是完成工作後才離開，不告而辭的說法完全是子虛烏有。
(中時電子報)
關鍵字：郭富城
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