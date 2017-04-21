江蕙未出庭 胞弟直指被告陳金標：這是壞蛋
歌壇天后江蕙住宅遭歹徒侵入強盜，士林地院今天早上開庭審理，傳訊江蕙、江蕙的胞弟、外勞阿美，但江蕙委任律師趙文銘今早表示，昨天下午4、5點才得知江蕙因暈眩症復發，近日多次就醫，無法出庭作證。經江弟、外勞阿美指認，歹徒就是坐在被告席的陳金標，江弟說：「這是壞蛋、壞人。」
歹徒陳金標指江蕙「認錯人」，律師趙文銘開庭前表示，包括血跡、多名證人都明確指出，犯案歹徒就是陳金標，一再否認犯案，只會讓刑期增加，最好還是認罪。
趙表示，二姐江蕙若是在身體狀況允許的情況下，一定會配合法院調查，但最近因暈眩症時常就醫，昨天下午4點得知無法出庭，。趙攜帶診斷證明，當庭呈給合議庭。
外勞阿美表示，直到現在還會很害怕、驚恐，回想案發當天她到2樓拿湯，準備拿到6樓給江弟，晚間6點50分左右，她在廚房洗碗，聽到江弟很大聲的淒厲慘叫，她江蕙同時衝上樓，看到飯廳內江弟頭部受傷，江蕙為了保護弟弟想要搶下西瓜刀，但歹徒從背後，一手持刀繞過江蕙的脖子，雙方拉扯，江蕙趁隙逃逸，紅色拖鞋匆忙中，還有一隻遺留在現場，他在隔離室內，看到陳金標，很明確地說：「就是他」。
另外，從小患有中度智能障礙的江弟，指稱時僅能以「是」、「不是」回答問題，但檢察官出示證據，看到陳金標的照片，他立刻反應「這是壞蛋、壞人」，法官詢問，歹徒遺留在現場的背包、粉紅色塑膠袋，江弟都指述是「保全」留下來的。
陳金標則辯駁，歹徒離開時戴著口罩、墨鏡，沒人能證明歹徒是誰，且指認照片已經過了10幾年，與本人不相符。阿美的說法，對於受傷的說法每次都不一樣，到底哪一次才是真的。陳的律師陳達成則說，江弟患有智能障礙，無法具體陳述意見。
法官諭知，本月25日接續開庭，5月23日將再次傳喚江蕙。
(中時)
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