金正恩入圍《時代雜誌》百大影響力人物

美國《時代週刊》雜誌當地時間20日公布了年度全球重要影響力百人榜，北韓最高領導人、朝鮮勞動黨委員長金正恩、美國總統川普、大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁等均榜上有名。

韓聯社21日報導，《時代週刊》每年會按照「領導者」、「創業者與企業家」、「科學家與思想家」「英雄與偶像」以及「藝術家」五大組別進行評選。金正恩入圍「領導者」組別。

報導稱，金正恩的人物簡介由前朝核六方會談美方團長、前負責東亞和太平洋事務的助理國務卿羅伯特·希爾編寫；他表示，金正恩善變，執政已5年完全不見平緩跡象，清洗或公開處決的人物包括姑父張成澤等已超過300人，不久前還動用化武殺害同父異母的長兄。

川普則是第二次入圍最具影響力百人榜，川普的女兒伊凡卡和女婿賈瑞德·庫什納也同樣進入榜單。主要國家領導人中，除川普之外，習近平、普丁、英國首相梅伊、印度總理莫迪等入榜。

(旺報)