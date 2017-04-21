太陽花vs.要錢花？葉毓蘭：軍公教自救被汙名化

監督年金改革行動聯盟18日發起「夜宿圍城」行動，有參與成員頭綁「全民遭殃」標語、手持國旗，抗議執政無能。(杜宜諳攝)

監督年金改革行動聯盟為捍衛權益，發起「夜宿圍城」行動。不過卻有媒體近體網路投票，並指責警察放水、要求警政署長下台，更以「要錢花」vs「太陽花」詆譭軍公教的抗爭。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭在臉書不滿表示為什麼軍公教自救要被汙名。

葉毓蘭今天在臉書PO出昨日前行政院發言人鄭麗文上節目的片段，並表示鄭麗文說法告訴大家過去民進黨在街頭運動時，所用的衝撞招數，早就超越這次軍公教的圍城夜宿，就憑這些老弱殘兵的肉身、口水，哪能承受暴力之名，也未免太抬舉這些退休軍公教了!

而在鄭麗文發言的同時，綠媒正在進行網路投票，指責警察放水、要求警政署長下台，甚至還以要錢花vs太陽花來詆譭軍公教的抗爭，葉毓蘭不滿表示「什麼叫做要錢花???」

葉毓蘭說每一個退休軍公教在退休時，都已經拿到由銓敘部或國防部核發的退休令，公文上核定的退休金、俸，都是依法計算的，這就是退休軍公教的財產，個人的財產，而且是大法官會議已經解釋過的，哪裡是「要錢」花?這筆退休俸，有很多人都拿來幫助自己的兒女，由其在這個經濟越來越衰退的台灣，已經有越來越多年輕人必須到對岸找工作，如果留在台灣的，多半也是靠著父母協助補貼，更何況還有很多啃老族、靠爸(媽)族，很多退休軍公教仍然是在負擔家計，並非自己貪得無饜的養老，坑殺下一代的幸福，哪裡是退休軍公教[要錢花]?充其量不過是保障自己的財產權。

葉毓蘭說這種為了保障自己的財產權挺身而出的，軍公教不是第一人。她以大埔都更案為例，她說張藥房在絕大多數的鄰居們都已經同意拿了補償金、換地等措施後，仍然不服，拒絕搬遷，組成自救會，雖然當時的大埔都更已經是現實，但是自救會的抗爭行動，不是被認為是土地正義?是居住人權??

葉毓蘭直言，為什麼軍公教警消的聲音，在這次的年改過程中，被打壓、被壓制??為什麼大埔自救會被認為是公理、是正義，軍公教的自救卻要被汙名為米蟲要錢花?

(中時電子報)