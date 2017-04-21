汽車路考6／5上路 5月前報駕訓班維持舊制

交通部實施新規，5月起考汽車駕照將全面路考，不過帶來的成本增加，駕訓班業者認為政府配套不足，連日來反彈不斷。公路總局今表示，新制是針對5月1日以後報名的學員，因此第一批路考學員是6月5日上路，5月前報考駕訓班的人則維持場考。

另外，駕訓班業者提出希望調整學費，公路總局主秘陳文瑞說，道路考照上路後，會盡速蒐集駕訓班成本變化，進行調整、檢討，大約8月會有初步結果。

公路總局強調，根據統計，2016年參加試辦道考及格的駕訓班學員，平均違規率為0.063件，只通過場考的學員違規次數0.162件，違規率降低61％。

(中時)