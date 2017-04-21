小熊餅乾、一蘭拉麵快閃 微風信義爆人潮

微風信義21至23日快閃店，一蘭豚骨湯拉麵4入裝850元；一蘭拉麵5入裝850元。（郭家崴攝）

微風信義21至23日快閃店，香港小熊餅乾（聰明小熊）四味奶油曲奇，320g／590元，640g／980元。（郭家崴攝）

微風信義今天21（日）起至23日有日本一蘭拉麵與香港珍妮曲奇聰明小熊餅乾3日快閃活動，至下午1時還是滿滿人潮。（郭家崴攝）

微風信義今天21（日）起至23日與GOOGA網業者合作，舉辦日本一蘭拉麵與香港珍妮曲奇聰明小熊餅乾3日快閃活動。一早約有300人排隊搶購，由於各限量500盒，每人、每天限定購買2盒，但可現場預購、免費宅配，至下午1時還是滿滿人潮。

GOOGA執行長游芝表示，上周五在高雄統一夢時代，首次舉辦三天快閃，業績破200萬元，一度有兩台收銀機當機，不少人沒吃過一蘭拉麵特別去排隊。今天觀察台北的消費者，發現兩邊排隊人潮都多，但有更多人對小熊餅乾感興趣。

活動期間一蘭拉麵有限量600杯湯頭試飲，湯頭美味關鍵的赤紅秘傳之粉也可買回家；消費滿1490元可參加日式搖獎機抽獎，有機會獲限量一蘭原創禮品，或特獎袋裝一蘭拉麵一箱，現場打卡再加碼送德國Baren-Treff小熊軟糖。

(中時)