美日韓三方團長將商討對北韓施壓方案

日本外相岸田文雄21日接受採訪韓媒時表示，朝核六方會談韓美日三方團長將於25日在日本東京會晤。

韓聯社21日報導，日前，朝鮮出現核試徵兆，導致韓半島緊張局勢升級，在此情況下韓美日三方會晤更令人關注；據悉，三方將就嚴懲朝鮮新一輪挑釁、加強對朝施壓重啓無核化對話的方案深入交換意見。

報導稱，韓方團長、外交部韓半島和平交涉本部長金烘均，美方團長、美國國務院對朝政策特別代表約瑟夫·尹，以及日方團長、日本外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治將與會。

(旺報)